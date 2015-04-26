نيابة الشرقية تستعجل تحريات المباحث بشأن حادث تسمم أهالى الإبراهيمية

أمرت نيابة الإبراهيمية بالشرقية، اليوم الأحد، برئاسة المستشار أمير سويلم مدير النيابة، وبإشراف المستشار هانى تاج الدين المحامى العام لنيابات شمال الشرقية، بسرعة تحريات المباحث بشأن واقعة تسمم أكثر من 500 شخص من أهالى مدينة الإبراهيمية، واستعجال التقارير الطبيبة للمرضى. وعينات معامل وزارة الصحة.

استقبل مستشفى الإبراهيمية بمحافظة الشرقية، اليوم الأحد، 3 حالات جديدة مصابة باشتباه تسمم، ومصابون بحالة إعياء شديدة ونزلات معوية وقىء وإسهال، وتم حجزهم لإجراء الإسعافات الأولية لهم.

وكان اللواء مليجى فتوح مليجى، مدير أمن الشرقية، قد تلقى إخطارًا من العميد رجب محمود، مأمور مركز شرطة الإبراهيمية، يفيد استقبال مستشفى الإبراهيمية حالات متنوعة ما بين رجال وسيدات وأطفال، مصابين بنزلات معوية متشابهة وقىء وإسهال.

وأرجع الأهالى أن السبب راجع إلى مياه الشرب، وتبين أنهم من أماكن متفرقة بمركز الإبراهيمية، فيما لم تعلن أى جهة رسمية بالشرقية عن سبب التسمم وخاصة بعدما أعلنت مياه الشرب أن المياه سلمية ومطابقة للمواصفات وصالحة للاستخدام الآدمى.

فيما بلغ عدد المصابين طباق ليبان صادر من مديرية الصحة 576 حالة، تماثلوا جميعا للشفاء وتم حجز 5 حالات منهم بمستشفى الإبراهيمية وتمت وفاة أحد المصابين.

وكان "أحمد كمال زكى" 52 سنة حداد ومقيم بمدينة الإبراهيمية توجه لمستشفى الإبراهيمية العام، ضمن مصابى الإبراهيمية، وتم تحويله لمستشفى الأحرار بمدينة الزقازيق لعمل تحاليل غازات فى الدم، وفى صباح اليوم، توقفت عضلة القلب فجأة وتوفى، وأفادت مصادر طبيبة أن المتوفى يعانى من أمراض الكبد وأن الوفاة ترجع لأسباب مرضية أخرى، فيما أفادت أسرته أنه توفى بسبب إصابته باشتباه تسمم ناتج عن تناوله مياه الشرب.