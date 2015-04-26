وزير الآثار يتفقد منطقة أبو صير الأثرية بالإسكندرية

بدأ وزير الآثار الدكتور محمود الدماطى جولته التفقدية بالإسكندرية، بتفقد منطقة أبو صير الأثرية، يرافقه مصطفى رشدى مدير عام الآثار بالإسكندرية.

وتعد قرية أبو صير التابعة لمدينة برج العرب، ذات أهمية أثرية كبرى، وبها آثار لمعبد قديم يحاكى فنار الإسكندرية القديم.

كما تفقد وزير الآثار عددًا من المواقع الأثرية بالإسكندرية، كما يتفقد أعمال تطوير المتحف الرومانى برفقة هانى المسيرى محافظ الإسكندرية، تمهيدا لإعادة افتتاحه، ويفتتح الوزير كذلك مشروع الواقع الافتراضى للتعليم الأثرى بكلية الآداب جامعة الإسكندرية.

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