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مظهر شاهين يقاضي رئيس قناة التحرير لعدم صرف راتبه المتأخر

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مظهر شاهين يقاضي رئيس قناة التحرير لعدم صرف راتبه المتأخر مظهر شاهين يقاضي رئيس قناة التحرير لعدم صرف راتبه المتأخر

انضم الاعلامي الشيخ مظهر شاهين خطيب وامام مسجد عمر مكرم للإعلامين جمال عنايت ومحمد الغيطي وجيهان منصور في توكيل الدكتور سمير صبري المحامي بالنقض والدستورية العليا لمقاضاة د.عماد جاد رئيس قناة التحرير سابقا وحاليا TEN لامتناعه عن سداد راتبة لمدة تزيد عن ثمانية أشهر وتعمد تغير خريطة توزيع البرامج لمنع مظهر شاهين من تقديم برنامجه الطريق عبر شاشة قناة التحرير.

وتمسك شاهين بمطالبة عماد جاد بان يؤدي لة بخلاف مستحقاتة المتأخرة مليون جنيه قيمة الشرط الجزائي المنصوص عليه بالعقد.

وأشار مظهر الي ان عماد جاد في توقف تام عن سداد مستحقات الاعلاميين وأنة سوف يكلف محامية الي إقامة دعوي بطلب اشهار افلاس عماد جاد.

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