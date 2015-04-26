انهيار جزئى بكوبرى المنيل على طريق المنصورة جمصة وانقلاب 3 سيارات

انقلبت ثلاث سيارات نقل كبير على طريق المنصورة جمصة الدولى، بسبب هبوط فى كوبرى المنيل.

تلقى اللواء سعيد شلبى، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من العميد نبيل عبد العظيم، مدير إدارة مرور الدقهلية، بانقلاب ثلاث سيارات نقل أعلى كوبرى المنيل بطريق المنصورة جمصة الدولى، بسبب هبوط بالكوبرى قدر بـ2متر ونصف، وهو ما أدى إلى توقف حركة المرور على الكوبرى والطريق تماما، وجار تحويل الطريق لتخفيف الكثافة المرورية.

كما أصيب سائق السيارة رقم "59997" نقل الدقهلية، أثناء مرورها من أعلى الكوبرى تزامناً مع هبوطه وسقوط سيارة أخرى فى إحدى الترع، وأصيب سائق السيارة بكسر فى الساقين، وتم نقله لمستشفى طلخا العام لتلقى العلاج، وعلى الفور انتقل قوات الحماية المدنية إلى مكان الحادث.