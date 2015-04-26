أسماء قتيل و14 مصابا فى حادث تصادم مينى باص مع سيارة نقل بالشرقية

ينشر اليوم السابع أسماء قتيل و14 مصابا فى حادث تصادم سيارة نقل مع مينى باص شركة بطريق أبو شلبى فاقوس صباح اليوم الأحد.

وقال الدكتور صلاح حسن مدير مستشفى فاقوس العام أن المستشفى استقبلت المصابين وتم رفع حال لطوارى واستنفار كافة للأطقم، لافتا إلى أن المواطن محمد عطية عزيز 25 سن من قرية عرب درويش لفظ أنفاسه الأخيرة فور وصوله المستشفى متأثرا بإصابة شديدة بالرأس ونزيف داخل الجمجمة.

وأضاف الدكتور أحمد حسن أبو هاشم نائب مدير مستشفى فاقوس العام ومدى الطوارئ، أن اصابات الـ14 الآخرين تتراوح ما بين الكدمات والجروح القطعية وبعض الكسور، وتم عمل الإسعافات اللازمة للمصابين وتحويل المصاب محمد حسن كامل 22 سنة من قرى الديدامون مركز فاقوس إلى مستشفى الأحرار العام بالزقازيق بقسم جراحة المخ والأعصاب لعدم توافر التخصص بمستشفى فاقوس العام.

وتم حجز 13 مصابا بالمستشفى، ووضعهم تحت الملاحظة واستكمال العلاج، وهم إبراهيم جمال محمود 22 سنة من قرية عرب درويش مركز فاقوس وأحمد السيد على 26 سنة من قرية البروم مركز فاقوس ومحمد عبد الفتاح الليثى 21 سنة من مدينة فاقوس وأحمد حسن سليمان 32 سنة من قرية السماعنة مركز فاقوس وأحمد فرحان محمد 25 سنة من قرية ميت العز مركز فاقوس وإبراهيم محمد أبراهيم من الحسينية 23 سنة وياسر حسن هلال من مدينة فاقوس 30 سنة وأحمد محمد عبد الحميد من الديدامون مركز فاقوس ومحمد مهدى السيد 21 سنة من قرية الغزالى مركز فاقوس وعاطف محمد عبد الحميد 32 سنة من قرية جزيرة الشيخ مركز فاقوس وبيومى محمد أمام من قرية العزازى 54 سنة وأحمد عبد الستار على 24 سنة من العزازى مركز فاقوس ومصطفى السيد عوض 24 سنة من العزازى مركز فاقوس.

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