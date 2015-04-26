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وزير الداخلية يوافق على خروج رئيس ديوان “مرسي” من محبسه لزيارة والدته

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وزير الداخلية يوافق على خروج رئيس ديوان “مرسي” من محبسه لزيارة والدته وزير الداخلية يوافق على خروج رئيس ديوان “مرسي” من محبسه لزيارة والدته

محمد رفاعة الطهطاوي

وافق اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية، على التماس محمد رفاعة الطهطاوى رئيس ديوان رئيس الجمهورية الأسبق محمد مرسي، والمحكوم علية بالسجن ثلاث سنوات فى قضية(استغلال نفوذ) بالخروج لزيارة والدته المحجوزة بالعناية المركزة لإجرائها عملية جراحية.

وقالت وزارة الداخلية – في بيان لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” – إنه “فى إطار ما تولية الدولة من إحترام وإعلاء لمبادئ حقوق الإنسان وإهتمام وزارة الداخلية بمراعاة الإعتبارات الإنسانية والمجتمعية لنزلاء السجون، فقد تم الموافقة على التماس المسجون محمد رفاعة الطهطاوى والمحكوم علية بالسجن ثلاث سنوات فى قضية(استغلال نفوذ) بالخروج لزيارة والدته المحجوزة بالعناية المركزة بمستشفى السلام الدولى لإجرائها عملية جراحية دقيقة وحرجة، مشيرة إلى أن ذلك  يأتى فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق كافة نزلاء السجون دون النظر إلى جرائمهم”.

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