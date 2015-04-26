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وصول 6500 طن بوتاجاز و7522 طن مواسير وبضائع لموانىء السويس

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وصول 6500 طن بوتاجاز و7522 طن مواسير وبضائع لموانىء السويس وصول 6500 طن بوتاجاز و7522 طن مواسير وبضائع لموانىء السويس

صورة أرشيفية

صرح عبد الرحيم مصطفى المتحدث الإعلامى لهيئة موانىء البحر الأحمر، أن ميناء الزيتيات يستعد اليوم لاستقبال السفينة ارزو جاز و على متنها 6500 طن بوتاجاز قادمة من ميناء ينبع السعودى .

كما يغادر ميناء بورتوفيق السفينة النوى اكسبريس و على متنها 3 ألاف طن بضائع عامة متجهة إلى جدة .

صرح الربان أشرف المغنى مدير عام ميناء السخنة أن ميناء السخنة يستعد اليوم لاستقبال السفينة تيم كيوست و على متنها 4082 طن مواسير قادمة من جدة و السفينة ام اس سى باولا و على متنها 3440 طن بضائع عامة قادمة من العقبة و سفينة الحاويات كارديف قادمة من جدة كما غادر الميناء السفينة ردو كونسيرت متجهة الى العقبة .

يستعد ميناء الأدبية اليوم لاستقبال السفينة سبيستان و على متنها 26096 طن كلينكر و السفينة نور و على متنها 2500 طن كلور بوتاسيوم قادمة من العقبة .

يستعد ميناء نويبع اليوم لاستقبال العبارة ايلة و على متنها 310 راكب منهم 176 معتمر و 4 باص عمرة و 4 شاحنة و 1 سيارة و 1 باص جيت و السفينة بريدج و على متنها 46 شاحنة و يغادر الميناء السفينة سينا و على متنها 35 راكب و 32 شاحنة .

يشهد ميناء سفاجا اليوم استقبال العبارة مسرة لبدء العمل على سفاجا – ضبا و ذلك بعد قرار وزير النقل لنقل خط الركاب للعمل بميناء الغردقة – ضبا لحين الانتهاء من اعمال التطوير بميناء سفاجا مع الابقاء على العبارة الرياض للعمل على خط الغردقة – ضبا كما يغادر الميناء السفينة الحرية و على متنها 85 شاحنة و 10 راكب .

و شهد الميناء بالأمس مغادرة العبارة امانة و على متنها 553 معتمر متجهة الى ميناء ينبع السعودى ، يستعد ميناء الغردقة اليوم لمغادرة العبارة الرياض و على متنها 858 راكب و 25 سيارة .

شهد ميناء نويبع بالأمس استقبال العبارة ايلة و على متنها 256 راكب و 2 براد و 3 تريلا و السفينة بريدج و على متنها 17 براد و 9 تريلا و السفينة سينا و على متنها 47 راكب و 3 براد و 8 تريلا كما غادر الميناء العبارة ايلة و على متنها 269 راكب و 3 براد و 6 تريلا و السفينة بريدج و على متنها 42 براد و 12 تريلا و السفينة سينا 40 راكب و 26 براد و 11 تريلا .

يشهد ميناء شرم الشيخ اليوم مغادرة و وصول السفينة نيوتاليس و على متنها 89 سائح إلى و من الكنيسة لزيارة المناطق الأثرية و ممارسة الغوص كما يغادر الميناء اليخن بيلا و على متنه15 سائح و اليخت ويرل و يند و على متنه 26 سائح متجهان الى ابو النحاس بالغردقة لممارسة رياضة الغوص ، كما شهد الميناء ثلاث رحلات مغادرة و وصول السفينة نيوتاليس و على متنها 254 سائح .

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