وصول 6500 طن بوتاجاز و7522 طن مواسير وبضائع لموانىء السويس

صرح عبد الرحيم مصطفى المتحدث الإعلامى لهيئة موانىء البحر الأحمر، أن ميناء الزيتيات يستعد اليوم لاستقبال السفينة ارزو جاز و على متنها 6500 طن بوتاجاز قادمة من ميناء ينبع السعودى .

كما يغادر ميناء بورتوفيق السفينة النوى اكسبريس و على متنها 3 ألاف طن بضائع عامة متجهة إلى جدة .

صرح الربان أشرف المغنى مدير عام ميناء السخنة أن ميناء السخنة يستعد اليوم لاستقبال السفينة تيم كيوست و على متنها 4082 طن مواسير قادمة من جدة و السفينة ام اس سى باولا و على متنها 3440 طن بضائع عامة قادمة من العقبة و سفينة الحاويات كارديف قادمة من جدة كما غادر الميناء السفينة ردو كونسيرت متجهة الى العقبة .

يستعد ميناء الأدبية اليوم لاستقبال السفينة سبيستان و على متنها 26096 طن كلينكر و السفينة نور و على متنها 2500 طن كلور بوتاسيوم قادمة من العقبة .

يستعد ميناء نويبع اليوم لاستقبال العبارة ايلة و على متنها 310 راكب منهم 176 معتمر و 4 باص عمرة و 4 شاحنة و 1 سيارة و 1 باص جيت و السفينة بريدج و على متنها 46 شاحنة و يغادر الميناء السفينة سينا و على متنها 35 راكب و 32 شاحنة .

يشهد ميناء سفاجا اليوم استقبال العبارة مسرة لبدء العمل على سفاجا – ضبا و ذلك بعد قرار وزير النقل لنقل خط الركاب للعمل بميناء الغردقة – ضبا لحين الانتهاء من اعمال التطوير بميناء سفاجا مع الابقاء على العبارة الرياض للعمل على خط الغردقة – ضبا كما يغادر الميناء السفينة الحرية و على متنها 85 شاحنة و 10 راكب .

و شهد الميناء بالأمس مغادرة العبارة امانة و على متنها 553 معتمر متجهة الى ميناء ينبع السعودى ، يستعد ميناء الغردقة اليوم لمغادرة العبارة الرياض و على متنها 858 راكب و 25 سيارة .

شهد ميناء نويبع بالأمس استقبال العبارة ايلة و على متنها 256 راكب و 2 براد و 3 تريلا و السفينة بريدج و على متنها 17 براد و 9 تريلا و السفينة سينا و على متنها 47 راكب و 3 براد و 8 تريلا كما غادر الميناء العبارة ايلة و على متنها 269 راكب و 3 براد و 6 تريلا و السفينة بريدج و على متنها 42 براد و 12 تريلا و السفينة سينا 40 راكب و 26 براد و 11 تريلا .

يشهد ميناء شرم الشيخ اليوم مغادرة و وصول السفينة نيوتاليس و على متنها 89 سائح إلى و من الكنيسة لزيارة المناطق الأثرية و ممارسة رياضة الغوص كما يغادر الميناء اليخن بيلا و على متنه15 سائح و اليخت ويرل و يند و على متنه 26 سائح متجهان الى ابو النحاس بالغردقة لممارسة رياضة الغوص ، كما شهد الميناء ثلاث رحلات مغادرة و وصول السفينة نيوتاليس و على متنها 254 سائح .