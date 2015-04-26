تعرفى على أهم المفاهيم الخاطئة حول تأخر الأطفال فى المشى

السن المناسب لمشى الأطفال

معتقدات ومفاهيم خاطئة حول تأخر الطفل فى المشى

كثير من الأمهات يشعرن بالقلق نتيجة تأخر أطفالهن فى المشى، مما يجعلهن يفكرن فى المفاهيم والمعتقدات الخاطئة حول تأخر الطفل عن المشى فى السن المناسب.>قالت د.نهى أبو الوفا، استشارى أمراض النساء والتوليد بقصر العينى، إن السن المناسب لبداية مشى الطفل تبدأ من 10 شهور إلى سنة ونصف السنة، وفى حالة تأخر الأطفال عن ذلك يعتبر تأخرا فى المشى.>وتتابع د.نهى قائلة: كثير من الأمهات ينتابها شعور بالقلق وبعض المخاوف من خلال بعض الاعتقادات والمفاهيم الخاطئة حول تأخر الطفل فى المشى وأهمها..

1- هناك بعض الأمهات تربط تأخر زحف الطفل بأنه يتأخر فى المشى، وهذا اعتقاد خاطئ لأنه لا يوجد علاقة بين الزحف ومشى الطفل، نظرا لأن هناك بعض الأطفال لا تزحف وتمشى مباشرة.

2- استخدام الأم للمشاية اعتقاد منها بأنها تساهم فى سرعة مشى الطفل وهذا ليس صحيحا.

3- كثير من الأمهات تقوم بعمل محاولات بوقوف طفلها لفترات طويلة اعتقادا بأنها بذلك تساعده على المشى سريعا، وهذا اعتقاد خاطئ نظرا لأنه من المكن أن يساهم ذلك فى تقوس ساقى الطفل إذا كان الطفل يعانى من لين العظام مع ثقل وزنه.

لذلك تنصح د.نهى قائلة "يجب على الأمهات فى حالة تأخر طفلها عن المشى واكتماله عام ونصف العام بضرورة الذهاب للطبيب المعالج، كما يجب عليها تجنب تلك المحاولات السابق ذكرها".

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