البابونج والينسون والزنجبيل.. مثلث مكافحة السعال والأنفلونزا

بعض المشروبات العشبية تصبح بحد ذاتها علاجا فعالا لكثير من الأمراض والأعراض المرضية التى تصيب الإنسان، ولعل أهم هذه المشروبات تلك التى تحتوى على أعشاب مفيدة للجسم، وتزيد من مناعته ضد الأمراض، إضافة إلى قدرتها على علاج الجسم من الأعراض المرضية التى تصيبه فجأة.

وتنصح الدكتورة نيفين رضا أخصائى الباطنة بالاهتمام بالمشروبات العشبية، وإدراجها ضمن برنامج الغذائى والمشروبات اليومية، والتى تساعد على تقوية الجسم وزيادة مناعته، كما أن أعراضها الجانبية لا تذكر وتصيب بعض الحالات دون البعض الآخر.

وتوضح نيفين أن المشروبات العشبية ينصح باستشارة الطبيب فى نوعيتها وملائمتها للجسم، ولكن على كل حال، فالمشروبات التى تساعد على التخلص من السعال والرشح وأعراض الأنفلونزا المزعجة، تساعد على التخلص من هذه الأعراض تدريجيا، وليس لها أية أعراض جانبية كما الأدوية.

وتابعت أخصائية الباطنة موضحة أن خلط بعض الأعشاب، كمغلى الينسون المفيد، وبعض من الزنجبيل البودرة أو الجاف أو القطع، مع بعض من ورد البابونج صاحب الرائحة الجميلة، كفيل بالتخلص تدريجا من أعراض الرشح واحتقان الزور، وانغلاق الصدر وصعوبة التنفس والسعال بكل أنواعه، ويتناوله المريض مع بداية الأعراض 3 مرات يوميا إلى 4 مرات.