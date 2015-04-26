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أردوغان: على الدول الداعمة لمزاعم الأرمن إزالة الأدران من تاريخها

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أردوغان: على الدول الداعمة لمزاعم الأرمن إزالة الأدران من تاريخها أردوغان: على الدول الداعمة لمزاعم الأرمن إزالة الأدران من تاريخها

أردوغان

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان: “أدعو الدول التي قدمت دعمها للمزاعم الأرمنية، إلى إزالة الأدران من تاريخها واحدة بعد الأخرى”.

جاء ذلك في كلمة له بمركز الخليج للمؤتمرات في مدينة إسطنبول، خلال انعقاد الاجتماع الدوري الـ 23 لجمعية الصناعيين ورجال الأعمال الأتراك، وشدد على أن دولا مثل ألمانيا وروسيا وفرنسا هي آخر من يتكلم عن جرائم الإبادة العرقية.

ونوه أردوغان، إلى أن ألمانيا أقحمت العالم في حربين عالميتين لا تزال نتائجهما ماثلة أمامنا، معتبرًا أن التصريحات الصادرة عن الرئاسة الألمانية والمؤيدة للمزاعم الأرمنية لا يمكن تفهمها، خاصة وأنها صادرة عن بلد يضم 3 ملايين تركي، منهم مليون مواطن ألماني.

وتابع أردوغان موجهًا خطابه للمجتمع الأرمني ومن يسانده: “كونوا على ثقة ويقين تامّين، من أنه إذا ما جاء يوم تدفع فيه فاتورة الأحداث التي شهدها التاريخ، فإن تركيا ستكون من أكثر البلدان ارتياحًا حيال ذلك، وأجدد القول متحدّيًا، أيها الاتحاد الأوروبي لا تحاول أن تسدي إلينا نصائحك، واحتفظ بها لنفسك، لماذ؟ لأنك بدأت اليوم تطالب بفتح الأرشيف، فيما طالبنا نحن ولا نزال نطالب بذلك منذ 15 عامًا، إن الاتحاد الأوروبي يمتلك آذانًا لا تسمع، وعيونًا لا ترى، وألسنة تقف عاجزة عن النطق بالحقيقة”.

وأضاف أردوغان أن المحاولات الرامية لوقف مسيرة تركيا المتجهة نحو أهدافها لعام 2023 (العام الذي ستتم به الجمهورية التركية عامها الـ 100) ستبوء بالفشل، ونحن كمؤمنين سنواصل مسيرتنا في الإنتاج والتصدير، وخلق فرص التوظيف، وفتح أبوابنا أمام المظلومين والمضطهدين؛ من أجل الوصول إلى أهدافنا.

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