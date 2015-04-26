بالصور.. رئيس مدينة اسنا يتابع توريد القمح للمطحن

قام محمد سيد سليمان رئيس مركز ومدينة اسنا بمحافظة الأقصر، اليوم الأحد، بزيارة مفاجئة لمطحن غلال اسنا بمرافقة محمد صديق مدير عام ادارة تموين اسنا وذلك للوقوف على سير العمل والاطمئنان على توريدات القمح المحلى لهذا العام ومدى نقاء الدقيق وخلوه من اى شوائب.

قال سليمان إن كمية الوارد من القمح المحلى زادت بنسبة 25% عن العام الماضي فى ذات التوقيت، مشيراً إلي أن العمل متواصل لثلاث ورديات لاستلام القمح ن المزارعين.

وأضاف ” سليمان ” إشارة الطحن هذا العام سبقت العام الماضي لزيادة الكميات الواردة من القمح وانمطحن اسنا نجح على مستوى محافظات الصعيد فى توريد الدقيق لتجار الجملة زنة 25 كيلو جرام مشيرا الي ان المطح فى حاجة ماسة الى عمل صوامع لحفظ القمح من التلف وعوامل التعرية والزيادة سعة التخزين.