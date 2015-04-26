ضبط فلسطينيين من «كتائب القسام» داخل شقة بالعريش

نجحت قوات الأمن بشمال سيناء، في القبض على فلسطينيين تابعين لكتائب “عز الدين القسام” الجناح العسكري لحركة حماس خلال حملة أمنية مكبرة بقيادة اللواء على العزازى، مدير أمن شمال سيناء.

وقالت مصادر أمنية إنه تم ضبط “مصطفى. م. ي. م”، “فلسطيني الجنسية”، نجار مسلح، والمطلوب ضبطه وإحضاره في قضية الانتماء لجماعة الإخوان، وكتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، والقيام بالاتصال وتبادل المعلومات مع تلك المنظمات الإرهابية، وشقيقه إسماعيل “سائق” ومقيمين بالعريش.

تمكنت القوات من العثور داخل منزل المتهمين على 5 فوارغ طلقات، وبفحصها تبين انطباقها مع الفوارغ المضبوطة بعدة أماكن لحوادث إرهابية، ومنها مقتل الرقيب “خلف. ع. ا. ش” من قوة قسم شرطة ثان العريش، وطلقة نارية غير معلوم عيارها، جهاز كمبيوتر، وسلاح أبيض “خنجر”، عصا من البلاستيك المضغوط، وشريط قماش مدون عليه “لا إله إلا الله محمد رسول الله – حركة المقاومة الإسلامية حماس”، وقطعة قماش خضراء اللون مدون عليها “كتائب الشهيد عز الدين القسام – أبطال النصر والتمكين”، وقناع أسود اللون خاص بألتراس أهلاوي، و2 علم مدون على أحدهما “لا إله إلا الله محمد رسول الله”، بطانية مدون عليها شعار الشرطة، وصاعق كهربائي، وسلاح أبيض.

وأضاف المصدر، أن المتهمين تم ضبطهما داخل مسكن مؤجر بمحيط قسم ثالث العريش ويتخذونه وكرًا لمزاولة نشاطهما الإرهابي، تم التحفظ على المتهمين وجار العرض على النيابة العامة للتحقيق.