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قتل أبنه وبحث جوجل كشف عن جريمته

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قتل أبنه وبحث جوجل كشف عن جريمته قتل أبنه وبحث جوجل كشف عن جريمته

ادعى رجل إفريقي بعد وصوله إلى إحدى مستشفيات دبي مع ابنه المتوفي، أن أبنه ذو الـ13 عاماً قد غرق في حمام السباحة، لكن الكدمات كانت واضحة على جسد الطفل مما دفع الشرطة إلى الشك.

وبتفتيش منزل المتهم عثرت الشرطة على كمبيوتر محمول وصفحة بحث جوجل على الشاشة الرئيسية وكانت أخر نتائج البحث فيها الجملة التالية " how to treat severe beatings to the abdomen، كيفية التعامل مع الضرب المبرح في البطن".

ألقت الشرطة القبض على الأب وتقوم الآن باستكمال التحقيقات خاصة بعد شهادة عدد من الجيران على سوء معاملة الأب لابنه، وترجو شرطة دبي من المواطنين والمقيمين الإبلاغ عن أي تصرف مشكوك فيه يعرض أي طفل للخطر والاتصال على الأرقام المجانية المباشرة التالية 901 و999 قبل فوات الأوان.

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