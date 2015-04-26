افتتاح شارع الشيخ أحمد بن راشد المعلا في أم القيوين

افتتح شارع الشيخ أحمد بن راشد المعلا، في أم القيوين أمام الحركة المرورية، وذلك بعد أن اكتملت الأعمال فيه ويبلغ طول الطريق 10 كيلو مترات، وبكلفة 46 مليون درهم، وهو يعد طريقاً حيوياً ويأتي مزدوجاً وتم رفع كفاءته وإحلاله.

وذلك بحسب المهندس أيمن محمود نائب رئيس قسم الطرق بدائرة التخطيط والمساحة في أم القيوين، الذي أكد أن وزارة الأشغال نفذت وطورت الشارع، بعد ما تآكلت الطبقات السفلية له وأصبحت الصيانة لا تجدي فيه، وأن هناك تعاوناً بين وزارة الأشغال ودائرة التخطيط والمساحة في أم القيوين، من حيث تسهيل الإجراءات لمشاريع وزارة الأشغال التي تقوم بتنفيذها في الإمارة.

وقال نائب رئيس قسم الطرق بدائرة التخطيط والمساحة في أم القيوين إن شارع الشيخ أحمد بن راشد المعلا في أم القيوين يعد طريقاً حيوياً يربط بين مختلف الدوائر الحكومية والمحلية في أم القيوين.

مبيناً أن هناك تعاوناً مع دائرة التخطيط والمساحة في أم القيوين في تنفيذ مشاريع الطرق في مختلف أنحاء الإمارة، التي تهدف إلى تطوير وتحسين البنية التحتية، وإن هناك طرقاً عديدة تم تنفيذها خلال العام الماضي، منها طريق المعلا وطريق النبغة والشريعة في منطقة فلج المعلا، وطرق منطقة محمد بن راشد بطول 6 كيلو مترات.

وأوضح أن الطريق تم العمل فيه على مرحلتين الأولى إحلال الطريق القديم وهو بطول 6 كيلو مترات، والمرحلة الثانية إنشاء طريق جديد تم استحداثه بطول 4 كيلو مترات ليصبح طول الطريق 10 كيلو مترات، ومن ثم ربطه بشارع الاتحاد، مبيناً أن شارع الشيخ أحمد بن راشد يعتبر من الشوارع الرئيسة وموازياً لشارع الملك فيصل، كما يعد المدخل الثالث للإمارة.

لافتاً إلى أن هناك تعاوناً مع إدارة الهندسة المرورية ووزارة الأشغال ودائرة الأشغال من أجل وضع التحويلات المرورية خلال العامل في المشروع، مبيناً في الوقت ذاته أن هناك كثيراً من الطرق تم العمل فيها من قبل وزارة الأشغال وتم إنجازها منها طريق المعلا الموازي لشارع الملك فيصل بطول 3 كيلو مترات.

إضافة إلى إحلال طريقين في فلج المعلا، وهما طريق النبغة الذي يمر من أمام نادي الفلج بطول 3 كيلو مترات ونصف، وطريق الشريعة، وتم على مرحلتين الأولى إحلال بطول 3 كيلو مترات والمرحلة الثانية إنشاء بطول كيلو متر واحد.