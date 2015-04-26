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رئيس وزراء نيوزيلندا يصل البلاد

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رئيس وزراء نيوزيلندا يصل البلاد رئيس وزراء نيوزيلندا يصل البلاد

وصل دولة هون جون كي رئيس وزراء نيوزيلندا الليلة الماضية إلى الدولة في زيارة عمل تستغرق ثلاثة أيام يلتقى خلالها كبار المسؤولين في البلاد.

وكان في استقبال رئيس الوزراء النيوزيلندي والوفد المرافق - في مطار دبي الدولي - معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه وسعادة جيمي كلارك واتسون سفير نيوزيلندا لدى الدولة والسيد كلايتون كمبتون قنصل عام نيوزيلندا.

ويفتتح رئيس الوزراء النيوزيلندي خلال زيارة الدولة المبنى الجديد للقنصلية العامة لبلاده في دبي بجانب زيارة برج خليفة في دبي وجامع الشيخ زايد الكبير في أبوظبي.

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