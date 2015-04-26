مقتل “مسجل خطر” وإصابة آخر فى مداهمة مع الشرطة بقنا‎

تمكنت مديرية أمن قنا تحت إشراف اللواء عادل عبد العظيم أيوب مدير أمن قنا فى الساعات الأولى من صباح اليوم وبدعم من مجاميع قتالية من الأمن المركزى وقوات الأمن ورجال البحث الجنائى تحت إشراف العميد هشام خطاب مدير المباحث الجنائية من مداهمة منزل الشقى خطر فرج منصور أحمد حسين ومقيم المحروسة مركز قنا وشهرتة ( جبرة ) بعد إطلاق ناري كثيف على القوات تمكنت القوات من تصفيتة وكذا إصابة المدعو هريدى احمد حسين العمدة وشهرته (أبو بكر ) ونقل لمستشفى قنا العام وبذلك سقط بعد سنين من التتبع والرصد.

وقدم مدير الأمن وافر الشكر لجميع القوات المشاركة.