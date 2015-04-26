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بالصور.. حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية بالبحيرة

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شنت اليوم "الأحد" محافظة البحيرة حملة إزالات، وأسفرت عن إزالة التعديات على الرقع الزراعية دائرة مراكز وأقسام المديرية بالتنسيق ومديرية الزراعة والوحـدات المحلية لمراكز (كفر الدوار – الدلنجات – أبو حمص – المحمودية – دمنهور- شبراخيت- الرحمانية – كوم حمادة) بالاشتراك مع جهاز حماية الأراضى برئاسة المهندس عاطف الفخرانى، بإشراف اللواء محمد فتحى إسماعيل مدير أمن البحيرة، عن إزالة 107 حالات تعد على الأرض الزراعية "أسوار، قواعد وسملات خرسانية".

ومن جانبه شدد اللواء محمد فتحى إسماعيل، مدير أمن البحيرة، على استمرار تنفيذ حملات الإزالة لجميع التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وتأكيد هيبة الدولة وحماية الأراضى الزراعية من التعدى عليها.

اليوم السابع -4 -2015

اليوم السابع -4 -2015

اليوم السابع -4 -2015
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