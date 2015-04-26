مصادر ليبية: ترشيحات الحكومة الجديدة تضم مقربين من القذافى

ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية اليوم الأحد أنها علمت أن بورصة المرشحين لتولى منصب رئيس حكومة التوافق الوطنى التى ستخلف الحكومة الحالية التى يترأسها عبد الله الثنى ، باتت تضم نحو ثمانية مرشحين على الأقل ، بعضهم عمل لفترات فى نظام العقيد الراحل معمر القذافى .

ونقلت الصحيفة عن أعضاء فى مجلس النواب الليبى التقوا برنادينو ليون ، مبعوث الأمم المتحدة رئيس بعثتها لدى ليبيا ، فى القاهرة ، على مدى اليومين الماضيين إن قائمة المرشحين تضم عبد الرحمن شلقم وزير خارجية القذافى مندوب ليبيا السابق بالأمم المتحدة ، وجاد الله عزوز الطلحى رئيس سابق لحكومة القذافى فى الثمانينات ، بالإضافة إلى العارف النايض سفير ليبيا لدى الإمارات ، وعبد الله البدرى الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك).

وعلاوة على هذه الأسماء المعروفة ، تضم القائمة أيضا أسماء لمرشحين غير معروفين على الساحة المحلية، والتقى ليون الذى يزور القاهرة فى إطار جولة إقليمية قبل استئناف الجولة الجديدة من المفاوضات التى ترعاها بعثة الأمم المتحدة فى المغرب مع بعض أعضاء مجلس النواب الليبى الموجودين فى العاصمة المصرية للاستماع إلى بعض الملاحظات الخاصة بهم على ما تمخضت عنه جولات الحوار السابقة.

وقال أحد الأعضاء الذين التقوا ليون بأحد فنادق القاهرة للصحيفة :"كانت لدينا تساؤلات بعينها حول مجلس الدولة الذى اقترحه ليون فى إطار الحل السياسى للأزمة ، نريد أن نعرف ما هى صلاحيات هذا المجلس؟ وكيف سيتشكل؟ ومن المسؤول عن تكوينه؟ كما نريد أن نعرف لمن ستكون قراراته ملزمة؟".

وقال أيمن المبروك سيف النصر عضو مجلس النواب للصحيفة :"أبلغنا ليون أننا كأعضاء فى مجلس النواب الذى يحظى باعتراف المجتمع الدولى مستعدون تماما لمغادرة مواقعنا فور التوصل إلى اتفاق سياسى مستقر يضمن توفير حل طويل الأمد لهذه الأزمة".