مصرع مسجل وإصابة آخر فى تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن بقنا

لقى مسجل خطر مصرعه وأصيب آخر، فى تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن أثناء حملة أمنية للقبض عليهما.

تلقى اللواء عادل عبد العظيم أيوب، مدير أمن قنا، إخطارًا من العميد هشام خطاب مدير المباحث، يفيد أنه أثناء حملة أمنية مدعمة بقوات الأمن المركزى لضبط الخارجين على القانون، من بينهم الشقى خطر فرج "منصور ا ح" وشهرته (جبرة) و"هريدى اح ح" وشهرته (أبو بكر)، بادر المتهمان قوات الأمن بإطلاق الأعيرة النارية، وبعد تبادل إطلاق نيران كثيف مع قوات الأمن لقى الأول مصرعه، فيما أصيب الثانى، وتم نقلهما لمستشفى قنا العام، جار تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لتولى التحقيق.