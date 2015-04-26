اليوم.. نظر استئناف النيابة على إخلاء سبيل متهمة بتصوير قسم عين شمس

تنظر محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأحد، استئناف النيابة العامة على القرار الصادر من قاضى المعارضات، بإخلاء سبيل "نشوى.س" بكفالة 10 آلاف جنيه، على خلفية اتهامها بتصوير الخدمات الأمنية بمحيط قسم شرطة عين شمس.

ووجهت النيابة إلى المتهمة "نشوى.س" عدة اتهامات، من بينها إثارة الشغب والبلطجة والتجمهر والانضمام إلى جماعة إرهابية مسلحة تهدف إلى تكدير السلم والأمن العام، وتصوير منشأة شرطية والتحريض على العنف.

كانت قوات الأمن قد تمكنت من ضبط المتهمة أثناء قيامها بتصوير الخدمات الأمنية بمحيط قسم شرطة عين شمس باستخدام الهاتف المحمول، وعثر بحوزتها على منشورات تحريضية ضد ضباط الجيش والشرطة وشعارات رابعة.