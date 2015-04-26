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4 طرق لحماية قدمك من الإصابة بالتينيا والرائحة الكريهة

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4 طرق لحماية قدمك من الإصابة بالتينيا والرائحة الكريهة 4 طرق لحماية قدمك من الإصابة بالتينيا والرائحة الكريهة
كثير من الاشخاص يشكون من وجود قشور أو بعض الفطريات بالقدمين والذى يساهم فى رائحة القدمين غير المستحبة نتيجة أسباب وعوامل مختلفة أهمها زيادة التعرق وعدم تتشيف القدمين.

تينيا القدمين "Tinea Pedis"


>قالت الدكتورة هبة مصطفى أخصائى أمراض الجلدية، إن تنيا القدمين هى أحد أنواع الفطريات الجلدية وتصيب الأشخاص بانشقاق وتآكل وقشور بيضاء بين أصابع القدمين خاصة الإصبع 4، 5، بالقدم مع الشعور بحكة شديدة ووجود رائحة شديدة.

وتسكمل د. هبة قائلة، هناك بعض الأعراض الأخرى لإصابة الأشخاص بتينيا القدمين وأهمها:
>1)الحويصلات المائية.
>2)قشور سمكية بباطن القدم.
>3)تقرحات.

أهم أسباب وعوامل الإصابة بالتينيا القدمين


>وتتابع د. هبة قائلة "هناك بعض الأسباب الذى تساهم فى إصابة الأشخاص بتينيا القدمين وأهمها ":
>1)التعرق الشديد بالقدمين.
>2)ارتداء الأحذية لفترات طويلة مع عدم تعرض القدم لتهوية.
>3)استخدام الماء على القدمين دون تنشيفها.

أهم طرق العلاج والوقاية من الإصابة بالتينيا القدمين


>وأضافت د. هبة قائلة "هناك بعض الإرشادات الضرورية للوقاية من الإصابة باتينيا القدمين وأهمها":
>1)تهوية القدم من الوقت لآخر وعدم ارتداء الأحذية لفترات طويلة.
>2)ارتداء الجوارب القطنية لكى تمتص العرق القدمين.
>3)الاهتمام بجفاف وتنشيط القدمين جيدا عقب غسلها بالماء خاصة مرضى السكرى.
>4)عدم استعمال أدوات ومتعلقات الأشخاص الآخرين.

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مصر 365