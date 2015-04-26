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ضبط أسلحة نارية بحوزة سائق "توك توك" فى كفر الشيخ

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ضبط أسلحة نارية بحوزة سائق "توك توك" فى كفر الشيخ ضبط أسلحة نارية بحوزة سائق "توك توك" فى كفر الشيخ
تمكن ضباط مباحث مركز شرطة مطوبس من ضبط "ع. ر. ع" 41 سنة سائق توك توك، ومقيم بمركز رشيد محافظة البحيرة، وبحوزته 6 طبنجات عيار 9 م قصير، و2 فرد رصاص، وفرد خرطوش عيار 12، و14 طلقة خرطوش عيار 12 بقصد الاتجار، ومطواة، كما تم ضبط "توك توك" بدون لوحات معدنية، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية تجاهه.

يأتى ذلك فى إطار تكثيف التواجد الأمنى وضبط النوعيات الخطرة خاصة فى مجال البلطجة بكافة أشكالها، وضبط حائزى الأسلحة النارية غير المرخصة والخارجين عن القانون بالتنسيق وفرع الأمن العام بكفر الشيخ.

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