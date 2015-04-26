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المعارضة السورية تسيطر على حواجز حكومية بريف حماة بعد 3 أيام من المعارك

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المعارضة السورية تسيطر على حواجز حكومية بريف حماة بعد 3 أيام من المعارك المعارضة السورية تسيطر على حواجز حكومية بريف حماة بعد 3 أيام من المعارك
أعلنت فصائل المعارضة السورية المسلحة أنها تمكنت من السيطرة على عدد من حواجز القوات الحكومية فى سهل الغاب بريف حماة وسط سوريا، وذلك بعد 3 أيام من المعارك العنيفة.

وذكرت قناة (سكاى نيوز) اليوم الأحد أن سيطرة المعارضة المسلحة على حواجز عسكرية أبرزها "القاهرة وتل واسط وتل عترم والصوامع" تأتى بعد السيطرة بشكل كامل أمس السبت على مدينة جسر الشغور فى ريف إدلب، ومقتل أكثر من 60 جنديا حكوميا.

وتفتح السيطرة على جسر الشغور، الاستراتيجية الواقعة فى محافظة إدلب فى شمال غربى سوريا، الطريق على محافظة اللاذقية ذات الثقل العلوي، بحسب ما ذكر المرصد السورى لحقوق الإنسان.

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