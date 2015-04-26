الجمعية العلمية للهندسة المعمارية تنظم مؤتمر "اليوم العلمى" بهندسة طنطا

تنظم الجمعية العلمية لقسم الهندسة المعمارية بجامعة طنطا على مدار اليوم الأحد وغدا، مؤتمر اليوم العلمى لقسم الهندسة المعمارية، واليوم الموازى.

وصرح محمد كمال رئيس الجمعية، أن المؤتمر سيبدأ بكلمة افتتاحية للدكتور عماد عتمان عميد الكلية، والدكتور محمود زكى رئيس قسم الهندسة المعمارية، ويشتمل فى اليوم الأول على تجمع كبير للأساتذة والمعيدين والطلاب، لمناقشة أوضاع القسم، وعرض الرؤى المطروحة لتحسينه، ودور الإدارة والأساتذة فى المرحلة الماضية، واستعدادات المرحلة المقبلة لمواكبة التطورات العلمية.

كما يشتمل البرنامج فقرات تكريم أوائل الدفعة الماضية فى جميع الأقسام، وعرض داتا شو للأعمال البحثية، والأكاديمية بالإضافة للمادة العلمية، ومتطلبات سوق العمل، وعرض مواهب طلاب القسم.

وفى اليوم الثانى يعرض المؤتمرات فقرات بحثية ومحاضرات عامة يحاضر فيها كل من الدكتورة مى حواس، والمعمارى هانى المنياوى، والمهندس زياد عامر.



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