اليوم.. جولات تفقدية لوزراء الآثار والبيئة والزراعة بالإسكندرية

تشهد محافظة الإسكندرية اليوم جولات تفقدية لعدد من الوزراء، حيث يقوم وزير الآثار الدكتور ممدوح الدماطى بجولة تفقدية لعدد من المواقع والمناطق الأثرية بمحافظة الإسكندرية، من بينها "تابوزيريس ماجنا" مقر عمل بعثة الدومينكان، كما سيزور المتحف اليونانى الرومانى برفقة هانى المسيرى محافظ الإسكندرية، وذلك تمهيدا لافتتاحه أمام حركة الزيارة المحلية والعالمية.

كما يقوم وزير البيئة الدكتور خالد فهمى، بتوقيع عقد ووضع حجر الأساس، للمشروع البيئى بتكنولوجيا منخفضة التكاليف لمعالجة مياه الصرف الصحى بمحطة التنقية الغربية بمنطقة القبارى بمحافظة الإسكندرية، وتوقيع مذكرة التفاهم بين جهاز شئون البيئة والهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية لدعم مشروع إدارة المناطق الساحلية للهيئة.

ويقوم وزير الزراعة واستصلاح الأراضى صلاح الدين هلال، بجولة فى محافظة الإسكندرية يتفقد خلالها عددا من مشروعات الإنتاج الزراعى والحيوانى، كما يلتقى هلال مع الفلاحين وممثلى النقابات والجمعيات الأهلية الزراعية لبحث سبل حل مشاكل الفلاحين والرد على شكواهم.