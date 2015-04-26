طائرات التحالف العربى بقيادة السعودية تقصف عدة أهداف باليمن

قصفت طائرات دول التحالف العربى الذى تقوده المملكة العربية السعودية فجر اليوم الأحد عدة أهداف فى العاصمة اليمنية صنعاء مع دخول عمليات إعادة الشرعية لليمن شهرها الثانى .إعلان - Ads إعلان - Ads
وأوضح شهود العيان أن الانفجارات دوت فى محيط قصر الرئاسة واشتعلت النيران فيه بصورة كبيرة فيما أكدت مصادر الحوثيين استهداف القصر دون أن تشير إلى أى خسائر.
فقد استهدفت الطائرات ضمن عمليات "إعادة الأمل" دار الرئاسة ومعسكر النهدين الذى يحميه جنوب صنعاء ومعسكر الصواريخ فى فج عطان وسط العاصمة ومعسكر الحفا فى جبل نقم فى الشرق.
وأوضح شهود العيان أن الانفجارات دوت فى محيط قصر الرئاسة واشتعلت النيران فيه بصورة كبيرة فيما أكدت مصادر الحوثيين استهداف القصر دون أن تشير إلى أى خسائر.
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