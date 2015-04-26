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ملك السعودية يبعث برقية عزاء للرئيس النيبالى

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ملك السعودية يبعث برقية عزاء للرئيس النيبالى ملك السعودية يبعث برقية عزاء للرئيس النيبالى
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الليلة الماضية برقية عزاء ومواساة للرئيس النيبالى رام باران ياداف، فى ضحايا الزلزال الذى تعرضت له بلاده.

وقال العاهل السعودى "علمنا بألم شديد نبأ الزلزال الذى تعرض له بلدكم الصديق وما نتج عنه من وفيات وأضرار وإننا إذ نبعث لفخامتكم ولأسر الضحايا ولشعب جمهورية نيبال الفدرالية الديمقراطية الصديق باسم شعب وحكومة المملكة العربية وباسمنا بالغ التعازى وصادق المواساة متمنين الشفاء العاجل للمصابين لنرجو أن لا تروا أى مكروه ".

كما بعث الأمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود ولى العهد نائب رئيس مجلس الوزراء برقية عزاء ومواساة مماثلة للرئيس النيبالى قال فيها "تلقيت بألم شديد نبأ الزلزال الذى تعرض له بلدكم الصديق وما خلفه من وفيات وأضرار وأبعث لفخامتكم ولأسر الضحايا ولشعب جمهورية نيبال الفدرالية الديمقراطية الصديق بالغ التعازى وصادق المواساة متمنيا الشفاء العاجل للمصابين وأن لا تروا أى مكروه".
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مصر 365

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