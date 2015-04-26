اليوم.. استئناف دعوى وقف برنامج منى عراقي

تستأنف الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، نائب رئيس مجلس الدولة، الأحد، الدعوى القضائية المقامة من المحامى طارق العوضى وكيلًا عن فتحى محمد عبدالرحمن خضر، صاحب حمام باب البحر، بمنطقة الأزبكية، مطالبًا بوقف برنامج «المستخبي» للمذيعة منى العراقى على قناة «القاهرة والناس»، بعد إعلان قناة القاهرة والناس وتقديم الأحكام وتقارير الطب الشرعي.

واختصمت الدعوى التي حملت رقم 28810، كلا من رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، ووزير الاستثمار، ورئيس الهيئة العامة للاستثمار، والممثل القانونى لقناة القاهرة والناس.

وقال المدعى إنه فوجئ أثناء تواجده بحمام البحر الذي يملكه ومعه أربعة من العاملين لديه بالحمام وعدد 21 من مستخدمي «الحمام»، باقتحام أجهزة الأمن، وكان بحوزتهم كاميرات تليفزيونية تابعة لبرنامج «المستخبي» الذي تقدمه الإعلامية منى العراقى على قناة القاهرة والناس، وتم القبض عليهم، بتهمة ممارسة الشذوذ، وقامت القناة من خلال البرنامج بأكبر حملة تشهير بهم.

وأضاف أنه على الرغم من أن المحكمة أصدرت أحكاما لصالحهم بالبراءة من التهمة إلا أن القناة لم تعلن اعتذارها عن هذا الأداء الإعلامى الذي نال من شرفهم وسمعتهم ولم تمنحهم حق الرد.

وأكد المدعى أن منى العراقى تعمدت من خلال برنامجها الإساءة والتشهير بهم تحت سمع وبصر جميع الجهات الإدارية، ولم تلتزم الأمانة والموضوعية وتحري الدقة فيما تبثه ضده و25 مواطنًا آخرين.