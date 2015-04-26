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تحرير 43158 مخالفة مرورية وضبط 2280 دراجة نارية مخالفة خلال 24 ساعة

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تحرير 43158 مخالفة مرورية وضبط 2280 دراجة نارية مخالفة خلال 24 ساعة تحرير 43158 مخالفة مرورية وضبط 2280 دراجة نارية مخالفة خلال 24 ساعة
فى إطار تكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتحقيق الانضباط المرورى، وجهت الإدارة العامة للمرور عدة حملات مرورية وانضباطية لفرض الانضباط بالشارع وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.

أسفرت جهود الادارة خلال 24 ساعة عن ضبط عدد (43158) مخالفة مرورية متنوعة، من بينها عدد (937) مخالفة تجاوز السرعة المقررة "رادار"، كما تم ضبط (2280) مخالفة متنوعة لدراجات نارية، وحجز (603) دراجات نارية مخالفة وضبط (1174) مخالفة مرورية متنوعة، (173) مخالفة مرورية بمحور 26 يوليو والطريق الدائرى بكامل نطاقه، 193 مخالفة مرورية بالقاهرة، 235 مخالفة مرورية بالجيزة، 573 مخالفة مرورية بالقليوبية، كما تم ضبط (7) حالات قيادة تحت تأثير المواد المخدرة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية قبل كل واقعة على حدة وتواصل الأجهزة الأمنية حملاتها المرورية بالشوارع لضبط كافة صور الإخلال بالقانون.

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مصر 365