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فاروق الباز: الزحف العمرانى يلتهم 30 ألف فدان زراعى سنويا

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فاروق الباز: الزحف العمرانى يلتهم 30 ألف فدان زراعى سنويا فاروق الباز: الزحف العمرانى يلتهم 30 ألف فدان زراعى سنويا
قال العالم الدكتور فاروق الباز، رئيس مركز بحوث الفضاء فى جامعة بوسطن الأمريكية وعضو المجلس الاستشارى لعلماء والتابع لرئاسة الجمهورية، أن الزحف العمرانى يلتهم 30 ألف فدان سنويا من 5.5 مليون فدان هى مجمل الأرض الزراعية.

وأضاف الدكتور فاروق الباز، خلال حواره لـ"اليوم السابع"، أنه إذا استمر الزحف هكذا بمعدل فبعد 183 سنة ستنتهى الأرض الزراعية فى مصر ولن يكون هناك شبر واحد اخضر.

وأكد الدكتور فاروق الباز على أهمية وضع قوانين لبناء إدوار عليا أكثر فوق المبانى ومن لديه منازل بالطوب اللبن تقوم الدولة بتوفير كل لوازم البناء له.


>فاروق الباز: واجهت مبارك بمشاكل مصر فقال لى "يارب الأرض تنشق وتبلعك"

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مصر 365

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