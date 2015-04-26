مصادر: ضبط جميع المتهمين بتفجير برجى كهرباء مدينة الإنتاج الإعلامى

صرح مصدر أمنى، بأن أجهزة الأمن نجحت فى ضبط جميع المتهمين بارتكاب تفجير برجى كهرباء مدينة الإنتاج الإعلامى بأكتوبر، حيث يصل عددهم إلى نحو 10 متهمين، خططوا وساهموا فى تفجير برجى الكهرباء انتقاماً من بعض مقدمى برامج التوك شو.

وكشفت المصادر الأمنية، أنه تم القبض على المتهم الرئيسى وباستجوابه والاستماع إلى أقواله أدلى بمعلومات هامة حول باقى المتهمين والأماكن التى يترددون عليها، وتحركت مأموريات أمنية استهدفت مكان المتهمين وألقت القبض عليهم، واعترفوا تفصيليا بارتكابهم للحادث من خلال عدة جلسات تحقيق شارك فيها جهاز الأمن الوطنى ومديرية أمن الجيزة وقطاع الأمن العام.

وأفادت المصادر، أن أجهزة الأمن ضبطت المتهمين عدا اثنين فى بداية الأمر، حيث نجحا فى الهرب والتنقل من مكان لآخر هرباً من الملاحقات الأمنية المتكررة، خاصة بعدما تم نشر أخبار عن ضبط المتهم الرئيسى واعترافه عن باقى المتهمين، حيث كان باقى الجناة يتابعون كواليس الاعترافات من خلال الصحف والمواقع الإخبارية، فى محاولة منهم للإفلات من أجهزة الأمن، التى نجحت فى التوصل إلى جميع الجناة والقبض عليهم.

وأشارت المصادر الأمنية إلى أن تحقيقات أجهزة الأمن كشفت عن تورط المتهمين فى ارتكاب نحو 30 حادث إرهابى بأماكن جغرافية متفرقة بالجيزة وخارجها، فضلاً عن تواصلهم مع بعض الجماعات والحركات الإرهابية المنبثقة من رحم جماعة الإخوان، وحصولهم على معلومات دقيقة حول مكان البرجين اللذين يغذيا مدينة الإنتاج الإعلامى.

وأوضحت المصادر، أن المتهمين قرروا استهداف مدينة الإنتاج الإعلامى بسبب استغلال مقدمو التوك شو للمنابر الاعلامية وفضح جماعة الإخوان ومهاجمتها، الامر الذى جعلهم يخططون لتفجير أبراج الكهرباء المغذية لهذه الفضائيات، موضحا أنهم خططوا لتفجير أماكن أخرى إلا أنهم فشلوا فى ذلك، كما حاولوا تفجير نفس البرجين قبل ذلك لكن الظروف الأمنية حالت دون تحقيق مأربهم.

وقالت المصادر، أن أجهزة الأمن استجوبت نحو 500 شخص تم الاشتباه فيهم حتى وصلت إلى الجناة الحقيقيين، ومن المقرر أن تعلن أجهزة الأمن عن نتائج التحقيقات النهائية مع المتهمين وكواليس ارتكابهم للجريمة وتعرض فيديوهات لاعترافات تفصيلية لهم خلال الفترة الأيام المقبلة.

شريحة تليفون تقود إلى ضبط المتهم بارتكاب تفجير أبراج كهرباء "الإنتاج الإعلامى".. والأمن يضبط 5 أشخاص آخرين.. الجناة استهدفوا 12 برجًا آخر.. وتعيين خدمات أمنية ثابتة بالأجهزة الحديثة والكلاب البوليسية

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تفاصيل سقوط المتهم بتفجير برجى كهرباء "الإنتاج الإعلامى".. التحقيقات مع مسئولى الشُعب الإخوانية كشفت أسرار الواقعة.. المتهم تلقى تكليفات من القيادات الهاربة بقطر وتركيا.. وحاولوا تفجير 12 برجا أخرى

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التحقيق مع المتهم الرئيسى بتفجيرات أبراج الكهرباء بأكتوبر