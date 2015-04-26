مميش: رفع 62% من مستهدف الرمال المشبعة بالمياه فى قناة السويس الجديدة

أعلن الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، فى تصريحات صحفية، أن الكراكات العاملة فى مشروع قناة السويس الجديدة نجحت فى رفع 150 مليون ألف متر مكعب من الرمال المشبعة بالمياه بالقناة، بنسبة 62% من المستهدف رفعه، وهو ما يعادل 250 مليون متر مكعب، بواقع مليون و400 ألف متر مكعب أتربة يوميًا.

وأوضح "مميش"، أنه من المنتظر أن يتم انتهاء التكريك خلال شهر يوليو المقبل، وفى نفس التوقيت سوف يتم إنهاء جميع الأعمال المعاونة من تدبيش وطرق وخلافه، لكى تكون القناة الجديدة جاهزة للافتتاح فى السادس من أغسطس المقبل.

من جانبه، أكد المهندس وجدى زكى المدير التنفيذى لأعمال التكريك بمشروع القناة الجديدة، أن جميع الكراكات البالغ عددها 39 كراكة بقطاعات المشروع الثلاثة نجحت فى رفع مليون و448 ألف متر مكعب من الرمال المشبعة أمس.

وأشار إلى أن 22 كراكة تابعة للتحالف "الإماراتى البلجيكى الهولندى" تعمل فى المجرى الملاحى للقناة نجحت فى رفع 107 ملايين و237 ألف متر مكعب من الرمال المشبعة بالمياه بنسبة 57.7%، موضحًا أن 10 كراكات تعمل بالتفريعة الغربية للقناة فى منطقة البحيرات تابعة للتحالف "البلجيكى الأمريكى" نجحت فى رفع 34 مليونًا و944 ألف متر مكعب بنسبة 76%، وذلك إلى جانب 5 كراكات تابعة لهيئة قناة السويس تعمل بتفريعة البلاح نجحت فى رفع 7 ملايين، و593 ألف متر مكعب من الرمال المشبعة بنسبة 49%.

"اليوم السابع" ينشر صورا لقناة السويس الجديدة التقطها قمر صناعى أمريكى قبل وبعد الحفر..الصور تتميز بدقتها الشديدة..و"البحث العلمى": طولها الحقيقى 37.2 كم.. مشروع لدراسة اتزان التربة حول المجرى