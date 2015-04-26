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أحمد البرعى: لن أخوض الانتخابات.. ومشاركتى فى التحالفات لدعم الشباب

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أحمد البرعى: لن أخوض الانتخابات.. ومشاركتى فى التحالفات لدعم الشباب أحمد البرعى: لن أخوض الانتخابات.. ومشاركتى فى التحالفات لدعم الشباب
أكد الدكتور أحمد البرعى، وزير التضامن الاجتماعى الأسبق أنه قرر عدم خوض الانتخابات البرلمانية القادمة بشكل نهائى، لافتا أن اتصالاته مع أى من القوى السياسية لتشكيل تحالف انتخابى ستكون بهدف أداء دور وطنى وهو توحد القوى المدنية وإيجاد فرصة أكبر للشباب.

وأضاف البرعى لـ"اليوم السابع"، أن مشاركته للمساعدة والدعم لاصطفاف القوى الوطنية فى البرلمان القادم، معتبرا أن المشهد الانتخابى الحالى متخبط ويصعب من تواجد الأحزاب البرلمان بتمثيل كبير خاصة مع تجاهل لمطالب الأحزاب.

وأضاف البرعى أنه لم يتلق أى اتصالات من الدكتور سمير غطاس بشأن قائمته التى يسعى لتشكيلها لكنه مستعد للتعرف على مساعيه ومبادئ تشكيل القائمة لنقلها للتيار الديمقراطى.

- أحمد البرعى: الحوار المجتمعى بشأن قوانين الانتخابات "غير مجدى"

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