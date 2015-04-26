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"التنظيم والإدارة" يبدأ اليوم تسليم خطابات تعيين أوائل خريجى جامعة الأزهر

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"التنظيم والإدارة" يبدأ اليوم تسليم خطابات تعيين أوائل خريجى جامعة الأزهر "التنظيم والإدارة" يبدأ اليوم تسليم خطابات تعيين أوائل خريجى جامعة الأزهر
قالت فوزية حنفى حسن، القائم بأعمال رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، إن الجهاز سيبدأ اليوم الأحد، فى إجراءات تسليم خطابات تعيين أوائل خريجى جامعة الأزهر دفعة 2013، تنفيذا لموافقة المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء.

وأضافت "فوزية حسن"، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الجهاز سيبدأ اليوم تسليم الخطابات لأوائل كليات أصول الدين والدعوة الإسلامية بالمنصورة، والمنوفية، والزقازيق، وأسيوط، والقاهرة وكلية الدراسات الإنسانية بنات القاهرة، فيما سيتم الإثنين 27 إبريل تسليم الخطابات بكليات الدراسات الإسلامية والعربية بنات "القاهرة، والمنصورة، وسوهاج، والإسكندرية فرع دمنهور" وكليات الدراسات الإسلامية والعربية بنين "دمياط- القاهرة".

وأشارت حسن، إلى أنه سيتم يوم الثلاثاء المقبل تسليم أوائل كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات "بنى سويف، وإسكندرية، والمنصورة فرع بورسعيد، والزقازيق، والأربعاء 29 إبريل أوائل كليات الدراسات الإسلامية والعربية بنات فرع الخانكة، والزقازيق فرع القرين، ومدينة السادات، وكفر الشيخ، الخميس 30 إبريل أوائل كلية الدعوة الإسلامية بالقاهرة، وكلية اللغة العربية بإيتاى البارود، وكلية البنات الإسلامية أسيوط، وكليات اللغة العربية المنوفية والمنصورة والقاهرة.

- إعلان موعد تسليم خطابات تعيين أوائل خريجي"الأزهر" الأسبوع المقبل

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