"الأوقاف" تتلقى طلبات 430 "واعظة" من خريجات الأزهر للعمل بالمساجد

أعلن الشيخ محمد عبد الرازق عمر رئيس القطاع الدينى بوزارة الأوقاف، عن إجراء مقابلات مع 430 سيدة ترغبن فى العمل واعظات دينيات بالمساجد دون مقابل مادى، حيث تعقد لهن مقابلات مع مديرى الدعوة بالمحافظات.

قال الشيخ محمد عبد الرازق عمر رئيس القطاع الدينى بوزارة الأوقاف، لـ"اليوم السابع"، إن الوزارة اشترطت الحصول على مؤهل أزهرى للواعظات، لأداء الدروس بالمساجد درسين لكل أسبوع والتدريس بفصول محو الأمية والتقويم، وذلك لحاجة الوزارة لعنصر نسائى فى محاضرات الشباب مع وزارة الشباب.

وأضاف الشيخ محمد عبد الرازق عمر رئيس القطاع الدينى بوزارة الأوقاف، أن البدء سيكون بالمساجد الكبرى وهى مساجد السيد زينب ومسجد النور ومسجد الاستقامة ومسجد أسد بن الفرات.

كما قررت وزارة الأوقاف إلغاء التصاريح القديمة للسيدات للعمل كواعظات يلقين الدروس بالمساجد مع إعلان شروط جديدة للعمل بالوعظ الدينى لهن، موضحة أن ما ينطبق على أداء الخطابة والدروس للأئمة والخطباء ينطبق على الواعظات.

وقال الشيخ محمد عبد الرازق رئيس القطاع الدينى بوزارة الأوقاف، إنه يشترط أن تكون السيدة حاصلة على مؤهل أزهرى، أو أن تكون من خريجى معاهد الثقافة الإسلامية التابعة للأوقاف، مع ضرورة اجتياز الاختبار الذى تعقده الوزارة، أو المديريات التى تفوضها الوزارة فى ذلك.

وتتضمن الشروط الحصول على تصريح جديد ومعتمد وأن تُعد جميع التصاريح السابقة لاغية، ما لم تجدد فى موعد أقصاه 21 مايو المقبل، سواء أكانت الواعظات متطوعات أم بمكافأة.

وأوضحت الوزارة أنه لا يجوز لأى واعظة التوجه إلى أى مسجد دون خطاب معتمد من مدير الدعوة بالمديرية، ويحدد به المسجد والموضوعات شهريا، وأن يُحاط المسجد علماً بالمواعيد، ويخصص دفتر خاص لهذه الدروس يسجل به "اليوم ـ التاريخ ـ موضوع الدرس"، مع التزام إمام المسجد ومفتش المنطقة بالمتابعة ورفع تقرير شهرى لمدير الدعوة بالمديرية.

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