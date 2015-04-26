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"محلب" يصل مطار القاهرة عقب مشاركته بمؤتمر القمة الأفروآسيوية بإندونيسيا

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"محلب" يصل مطار القاهرة عقب مشاركته بمؤتمر القمة الأفروآسيوية بإندونيسيا "محلب" يصل مطار القاهرة عقب مشاركته بمؤتمر القمة الأفروآسيوية بإندونيسيا
استقبل مطار القاهرة الدولى، منذ قليل، المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء عائدا من إندونيسيا، عقب زيارة إلى هناك استغرقت عدة أيام، شارك خلالها فى مراسم الاحتفال بإحياء الذكرى الستين لمؤتمر القمة الأفروآسيوية، فى مدينة باندونج الإندونيسية، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسى.

ووجه المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، السفارة المصرية بإندونيسيا بمتابعة تسمية أحد الشوارع باسم جمال عبد الناصر فى باندونج، مؤكدًا أن عظيمة وقوية بموقعها ومواردها الطبيعية وشعبها، لافتًا إلى أن أساس الـ٩٠ مليون مواطن المصرى، هى حضارتهم القوية وطيبة القلب، فالإنسان المصرى طيب بطبعه، ولم يقدر أحد على تغيير الشخصية المصرية.

وشملت الكلمة، التى ألقاها محلب نيابة عن الرئيس السيسى، أبعاد توضح دور مصر فى تأييد القضية الفلسطينية، ومكافحة الإرهاب وتنمية المنطقة، وعرض سريع لدور الأزهر الشريف فى نشر الإسلام وتصحيح المفاهيم وتغيير الخطاب الدينى، وضمان وصول تعاليم الإسلام الحقيقية النشء والشباب.

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مصر 365

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