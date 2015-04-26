فاروق الباز: التعليم فى مصر "خربان".. وخريجو الجامعات "ميعرفوش حاجة"

قال العالم الدكتور فاروق الباز، رئيس مركز بحوث الفضاء فى جامعة بوسطن الأمريكية وعضو المجلس الاستشارى لعلماء مصر والتابع لرئاسة الجمهورية، إن التعليم فى مصر "خربان" وليس لدى مصر أفراد قادرين على الإبداع فى الفكر .

وأضاف الدكتور فاروق الباز، خلال حواره لـ"اليوم السابع"، والمقرر نشر تفاصيله فى العدد الورقى للجريدة اليوم الأحد، أن خريجى الجامعات "ميعرفوش حاجة" والحاصلون على الثانوية لا يعرفون كيف يكتبون أسماءهم، وتابع:"نحن كنا نتعلم جيدا وحينما ذهبت إلى أمريكا كانت لدى معلومات مثل أى طالب فى سنى لأن تعليمى كان جيدا، والآن الخريج لا يعرف كيف يتحدث بالإنجليزية".

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