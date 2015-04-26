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اللودرات تبدأ فى إزالة المخالفات برمسيس وسط استجابة الباعة الجائلين

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اللودرات تبدأ فى إزالة المخالفات برمسيس وسط استجابة الباعة الجائلين اللودرات تبدأ فى إزالة المخالفات برمسيس وسط استجابة الباعة الجائلين
بدأت اللودرات والأوناش التابعة لمحافظة القاهرة، منذ قليل، فى إزالة بقايا إشغالات الباعة الجائلين المخالفة بميدان رمسيس، استعدادا لنقلهم إلى الأماكن الجديدة التى خصصتها لهم المحافظة، حيث استجاب الباعة لقرار المحافظ وجمعوا أغراضهم استعدادا لوضعها فى أماكنها الجديدة بالقرب من موقف أحمد حلمى، وذلك بعد أن طلب منهم أحد مسئولى المحافظة التعاون معهم والاستجابة لتنفيذ قرار نقلهم.

وكانت العشرات من سيارات الأمن المركزى، قد اصطفت بشارع رمسيس تحسباً لوقوع أى اشتباكات بين الأمن والباعة الجائلين خلال عملية نقلهم.

- سيارات الأمن تتمركز بالإسعاف قبل إخلاء ميدان رمسيس من الباعة الجائلين

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