«طرق دبي»:حافلات لنقل الطلبة العام المقبل

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أعلنت هيئة الطرق والمواصلات دخولها قطاع الاستثمار في نشاط النقل المدرسي، وذلك عبر تشغيل حافلات بمواصفات عالمية لنقل طلاب المدارس الخاصة اعتباراً من العام الدراسي القادم 2015 ـ 2016. وستبدأ الهيئة العام الدراسي المقبل بتشغيل قرابة 50 حافلة، وسيرتفع العدد لقرابة 650 حافلة في عام 2024.

وأصدر مطر الطاير رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي للهيئة قراراً إدارياً بإنشاء إدارة النقل المدرسي تتبع مؤسسة تاكسي دبي، وتتولى إعداد الخطط التشغيلية السنوية ووضع البرامج المستقبلية لنشاط النقل المدرسي، والتعاقد مع المدارس لتقديم خدمة نقل الطلاب، وتشغيل أسطول الحافلات وفقاً لأعلى معايير الجودة وتوظف أحدث التقنيات الذكية، وتضم الإدارة ثلاثة أقسام هي قسم التخطيط والشؤون التجارية، وقسم صيانة الحافلات، وقسم تشغيل الحافلات.

تنقل آمن وسهل

وأكد مطر الطاير أن النقل المدرسي يعد أحد أهم قطاعات النقل الجماعي الرئيسة في العالم، التي تنقل ملايين الطلاب يومياً، مشيراً إلى أن دخول هيئة الطرق والمواصلات في نشاط النقل المدرسي يهدف لتوفير تنقل آمن وسهل لجميع الطلاب من مختلف الأعمار.

وتحقيق الريادة في تقديم خدمة متميزة لنقل طلاب المدارس بشكل آمن، وبجودة عالية تشجع أولياء الأمور على نقل أبنائهم للمدارس، بحافلات وسائل النقل العام، عوضاً عن المركبات الخاصة، وكذلك دعم استراتيجية التعليم في الدولة 2020، وتحسين مستوى خدمة النقل المدرسي في دبي، كما تهدف لتحقيق التوازن بين العرض والطلب.

معايير وشروط

وقال: إن المعطيات الحالية تشير إلى أن عدد الطلاب الإجمالي في إمارة دبي يقدر بأكثر من 253 ألف طالب، ويبلغ عدد الطلاب الذين يستخدمون حافلات النقل المدرسي قرابة 151 ألف طالب، وهو ما يشكل 60% من إجمالي الطلاب، وتسعى الهيئة لرفع هذه النسبة إلى 70%.

وأضاف: ستخضع إدارة النقل المدرسي في مؤسسة تاكسي دبي لنفس المعايير والشروط والضوابط التي تطبق على المؤسسات والشركات التي تعمل في مجال النقل المدرسي، حيث ستلتزم بالنظام رقم (2) لعام 2008 الخاص بتنظيم النقل المدرسي في إمارة دبي، وكذلك اللائحة التنفيذية للنظام، والدليل الإرشادي الصادر عن الهيئة، الذي يتضمن المواصفات الخاصة بالحافلة المدرسية.

من حيث الشكل ومعايير الأمن والسلامة الواجب توفرها في الحافلة، والمسؤوليات المتعلقة بكل من إدارات المدارس والمؤسسات والمشرفين، والشركات المشغلة للحافلات المدرسية، وسائقي الحافلات، والطلبة وأولياء أمورهم.

جائزة النقل المستدام

واستحدثت هيئة الطرق والمواصلات عام 2010 فئة النقل المدرسي ضمن جائزة دبي للنقل المستدام، بهدف تشجيع الإدارات المدرسية والشركات العاملة في قطاع النقل المدرسي، على الاهتمام بتحسين مستوى السلامة والأمان في الحافلات المدرسية.

مؤتمر النقل المدرسي

استضافت هيئة الطرق والمواصلات بالتعاون مع المنظمة الأميركية للنقل المدرسي (NAPT)، فعاليات المؤتمر العالمي للنقل المدرسي عام 2013، الذي أقيم لأول مره في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، شارك فيه نخبة من الخبراء والمتخصصين الدوليين وصناع القرار.

وسعت الهيئة من خلال المؤتمر إلى تطوير صناعة النقل المدرسي في المنطقة من خلال استعراض أفضل الممارسات العالمية المتخصصة في النقل المدرسي، وإشراك الأطراف ذات العلاقة في عملية تطوير النقل المدرسي، والتعريف بالبيئة الآمنة والملائمة لنقل طلبة المدارس والمدرسين، إلى جانب زيادة الوعي بنظام النقل المدرسي لدى المشرفين والسائقين والطلاب وأولياء الأمور.