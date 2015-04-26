للنساء.. اختبار جديد لتشخيص سرطان المبيض بدقة 80%

سرطان المبيض أحد الأورام الخطيرة والشائعة بين السيدات، وهو يعرف باسم "القاتل الصامت"، نظراً لأنه يتم اكتشاف الإصابة به فى مرحلة متأخرة ويصعب حينها تدارك الأمر وترتفع فرص حدوث الوفاة.

وكشفت مؤخراً دراسة طبية حديثة أشرف عليها فريق من الباحثين والأطباء بجامعة فيينا فى النمسا عن نتائج جديدة ومثيرة للغاية، حيث تمكن الباحثون بالجامعة من تطوير اختبار جديد يتمتع بالقدرة على تشخيص سرطان المبيض بشكل مبكر من خلال الفحص الدموى للسيدات المعرضات للمرض.

وأكد الباحثون أن الاختبار الجديد يتسم بالبساطة، كما تبلغ نسبة دقته فى الكشف عن سرطان المبيض 80%، حيث يستطيع اكتشاف إصابة 4 سيدات من بين كل خمسة بالقاتل الصامت، وهو ما يعد أمراً مثيراً.

وأشارت المؤسسات الخيرية فى المملكة المتحدة إلى أن هذه النتائج واعدة ومشجعة، وقد تساهم فى الكشف المبكر عن سرطان المبيض عبر فحص السيدات الأكثر عرضة للإصابة به، مثل السيدات اللاتى يعانين من وجودة طفرات وتحورات فى جين "BRCA".. ومن المنتظر أن يتم طرح الاختبار الجديد لتشخيص سرطان المبيض خلال العام القادم.

وأذيعت هذه النتائج خلال اللقاء العلمى السنوى الذى تعقده الجمعية الأمريكية لأبحاث السرطان، وذلك فى مدينة فيلاديفيا الأمريكية، كما نشرت هذه النتائج على الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية فى الخامس والعشرين من شهر أبريل الجارى.