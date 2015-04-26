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علامات تكشف إصابة الطفل بأورام المخ.. منها حول بالعين

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علامات تكشف إصابة الطفل بأورام المخ.. منها حول بالعين علامات تكشف إصابة الطفل بأورام المخ.. منها حول بالعين
الكثير من الأطفال يبكون بطريقة متسمرة، وقد تجهل الأم أسباب هذا البكاء المستمر والذى قد تكون أسبابه خطيرة، وفى هذا السياق، يشير الدكتور حسام إبراهيم أستاذ أمراض المخ والأعصاب، أن هناك العديد من العلامات التى تظهر على الطفل وخاصة حديثى الولادة، التى تشير إلى إصابته بأورام فى المخ.

ويتابع د. حسام، أن هذه العلامات تكون دليلا على إصابة الطفل بأورام فى المخ، وهذه الأعراض هى الصراخ المتواصل، وجود حول فى العين والبكاء المستمر ووجود اضطراب فى الرضاعة.

ويضيف د. حسام إبراهيم: أيضا تعرض الطفل للقىء المستمر وتشنجات عصبية ووجود اضطرابات فى التنفس وزيادة فى ضربات القلب وتوجه للأسفل بشكل ثابت، من علامات أورام المخ.

فيوصى أستاذ المخ والأعصاب، عند ملاحظة هذه الأعراض على الطفل يجب التوجه للطبيب وإجراء الفحوصات اللازمة.

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مصر 365