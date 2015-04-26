ضبط فلسطينيين بالعريش لاتهامهما بارتكاب أحداث عنف بسيناء

ألقت قوات مديرية أمن شمال سيناء، القبض على فلسطينى الجنسية، يدعى" مصطفى م ى م"، ومقيم دائرة قسم شرطة ثان العريش .

وأعلنت المديرية فى بيان أمنى لها اليوم الأحد، أنه مطلوب ضبطه وإحضاره فى القضية رقم 703 لسنة 2014 إدارى قسم شرطة ثان العريش، لانتمائه لجماعة الإخوان الإرهابية وكتائب القسام الجناح العسكرى لحركة حماس والقيام بالاتصال وتبادل المعلومات مع تلك المنظمات الإرهابية بتاريخ 29/5/2014 .

وضبطت القوات بمسكنه :" عدد 5 فوارغ وبفحصها تبين تطابقها مع الفوارغ المضبوطة بعدة أماكن لحوادث إرهابية ومنها مقتل الرقيب" خلف ع ا ش"، من قوة قسم شرطة ثان العريش، طلقة نارية غير معلوم عيارها، كيسة كمبيوتر، سلاح أبيض (خنجر )، عصا من البلاستيك المضغوط".

كما تم ضبط شريط قماش مدون عليه ( لا إله إلا الله محمد رسول الله- حركة المقاومة الإسلامية حماس، قطعة قماش خضراء اللون مدون عليها " كتائب الشهيد عز الدين القسام - أبطال النصر والتمكين- قناع أسود اللون خاص بألتراس أهلاوى،عدد 2 علم مدون على أحدهما "لا إله إلا الله محمد رسول الله ).

وألقت القوات القبض على" إسماعيل م ى م "، فلسطينى الجنسية ( شقيق الأول ) والمسجل شقى خطر سرقات عامة تحت رقم 125 فئة ج، والمطلوب ضبطه وإحضاره فى القضية رقم 703 لسنة 2014 إدارى قسم شرطة ثان العريش، لانتمائه لجماعة الإخوان الإرهابية وكتائب القسام الجناح العسكرى لحركة حماس والقيام بالاتصال وتبادل المعلومات مع تلك المنظمات الإرهابية، بتاريخ 29/5/2014 .

وضبط بمسكنه ( كيسة كمبيوتر،بطانية مدون عليها شعار الشرطة، صاعق كهربائى،سلاح أبيض )،

>وضبطا متواجدين داخل مسكن مؤجر بدائرة قسم شرطة ثالث العريش ويتخذونه وكراً لمزاولة نشاطهم الإرهابى.

وعلى الفور توجهت حملة أمنية من ضباط إدارة البحث الجنائى مدعومة بقوات الأمن المركزى، استهدفت مكان تواجد المذكورين، حيث تم ضبطهما وجار العرض على النيابة العامة .