ضبط 60 محكوما عليهم وفحص 150 شقة فى حملة أمنية بشمال سيناء

شنت قوات مديرية أمن شمال سيناء، حملة مكبرة خلال الـ24 ساعة الماضية بدائرة قسم شرطة ثالث العريش، تحت إشراف اللواء على العزازى مساعد الوزير مدير الأمن بالتنسيق مع القوات المسلحة والأمن الوطنى والأمن العام مدعومة بقوات من الأمن المركزى.

وأعلنت المديرية فى بيان لها، نتائج الحملة والتى أسفرت عن فحص أمنى لعدد 150 شقة بالعمارات السكنية المطلة على القسم بشارع أسيوط دائرة القسم، وضبط "أحمد ج ع"، فلسطينى الجنسية، بدون عمل ومقيم حى الزهور دائرة قسم شرطة ثالث العريش يحمل وثيقة سفر للاجئين الفلسطينيين تنتهى إقامته بالبلاد بتاريخ 19/9/2012.

وفى حملة أمنية أخرى بوسط سيناء، تمكنت الخدمات الأمنية المعينة بكمائن صدر حيطان، النسيلة، التمد والنقب بالمنطقة الجنوبية من فحص 84 حالة اشتباه من خلال فحص السيارات المارة تم فحصهم وصرفهم كما تم ضبط 16 مخالفة مرورية متنوعة.

وتمكنت الخدمات الأمنية المعينة بنقطة التفتيش الأمنية ببالوظة دائرة قسم شرطة رمانة، من فحص 85 حالة اشتباه من خلال فحص السيارات المارة تم فحصهم وصرفهم عدا 5 محكوما عليهم بالحبس.

وفحصت الخدمات الأمنية المعينة بنقطة التفتيش الأمنية ببئر العبد دائرة قسم شرطة بئر العبد من 57 حالة اشتباه من خلال فحص السيارات المارة تم فحصهم وصرفهم.

وفى مجال تنفيذ الأحكام، تم ضبط 60 محكوما عليهم بينهم حضر من تلقاء نفسه المحكوم عليه "محمد ك ع"، والمطلوب للتنفيذ عليه فى القضية (تزوير) والمحكوم عليه فيها بالسجن المشدد 10 سنوات، وضبط 236 مخالفة مرورية.