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غدا..استكمال أقوال الشهود بمحاكمة 104 متهمين بأحداث عنف بولاق أبو العلا

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غدا..استكمال أقوال الشهود بمحاكمة 104 متهمين بأحداث عنف بولاق أبو العلا غدا..استكمال أقوال الشهود بمحاكمة 104 متهمين بأحداث عنف بولاق أبو العلا
تستكمل غدا، محكمة جنايات القاهرة، سماع الشهود فى قضية أحداث عنف بولاق أبو العلا، والمتهم فيها 104 متهمين، قاموا بارتكاب أحداث العنف بمنطقة بولاق أبو العلا، عقب فض اعتصامى النهضة ورابعة العدوية.

وتٌعقد الجلسة أمام الدائرة 11 بمحكمة الجنايات والمختصة بنظر قضايا الإرهاب، بمعهد أمناء الشرطة، برئاسة المستشار محمد فهمى، ومن المقرر أن تشهد الجلسة إحضار النقيب أحمد فاروق السيد مجاهد، معاون مباحث قسم شرطة بولاق أبو العلا، حيث طالبت المحكمة النيابة العامة، بضبطه وإحضاره لتغيبه للمرة الثانية عن الحضور للإدلاء بشهادته.

ووجهت النيابة للمتهمين اتهامات القتل العمد والانضمام إلى جماعة عصابية مسلحة، بغرض تعطيل أحكام القانون، واستعمال القوة والعنف ومقاومة السلطات والاعتداء على المواطنين، وإتلاف ممتلكات عامة وخاصة وحيازة أسلحة وذخائر وقنابل يدوية بقصد الاستخدام والقتل العمد والشروع فى القتل والبلطجة.

وتعود وقائع القضية على خلفية الدعوة لجمعة الغضب، عقب فض اعتصامى ميدانى النهضة ورابعة العدوية لأنصار الرئيس المعزول محمد مرسى فى منطقة بولاق أبو العلا، حيث شهدت المنطقة اشتباكات بين الأهالى وبعض أنصار الرئيس المعزول، ما أسفر عن سقوط 6 قتلى وإصابة العشرات.

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مصر 365

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