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سماع أقوال شهود الإثبات فى قضية "أحداث مسجد الفتح" غدا

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سماع أقوال شهود الإثبات فى قضية "أحداث مسجد الفتح" غدا سماع أقوال شهود الإثبات فى قضية "أحداث مسجد الفتح" غدا
تستمع غدا الأحد، محكمة جنايات القاهرة، لأقوال شهود الإثبات فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث مسجد الفتح" والمتهم فيها 494 متهما، والتى وقعت عقب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة.

وتُعقد الجلسة بسجن وادى النطرون اليوم برئاسة المستشار صلاح رشدى، وذلك تنفيذا لقرار وزير العدل بتحديد مكان انعقاد المحاكمة بسجن وادى النطرون، ومن المقرر أن تشهد الجلسة سماع شهود الإثبات من الأول وحتى 16، وضم دفتر أحوال قسم قصر النيل والأزبكية عن أيام 16 و17 و18 أغسطس 2013.

ويشار إلى أن النائب العام، المستشار هشام بركات، أحال المتهمين إلى محكمة الجنايات، لارتكابهم أحداث عنف وقتل، والاعتداء على قوات الشرطة، وإضرام النيران بالمنشآت والممتلكات، فى غضون شهر أغسطس 2013 بمنطقة رمسيس، ومحيط مسجد الفتح، وقسم شرطة الأزبكية، بالقاهرة، والتى راح ضحيتها 210 قتلى.

وكانت محكمة الاستئناف أحالت نظر القضية إلى المستشار محمود كامل الرشيدى، "قاضى محاكمة القرن" إلا أنه قرر التنحى عن نظر القضية لاستشعاره الحرج.

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