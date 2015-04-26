طائرات التحالف العربى بقيادة السعودية تقصف عدة أهداف باليمن

قصفت طائرات دول التحالف العربى – الذى تقوده المملكة العربية السعودية – فجر اليوم الأحد عدة أهداف في العاصمة اليمنية صنعاء مع دخول عمليات إعادة الشرعية لليمن شهرها الثانى .

فقد استهدفت الطائرات ضمن عمليات “إعادة الأمل” دار الرئاسة ومعسكر النهدين – الذى يحميه – جنوب صنعاء ومعسكر الصواريخ في فج عطان وسط العاصمة ومعسكر الحفا في جبل نقم في الشرق.

وأوضح شهود العيان أن الانفجارات دوت في محيط قصر الرئاسة واشتعلت النيران فيه بصورة كبيرة فيما أكدت مصادر الحوثيين استهداف القصر دون أن تشير إلى أى خسائر.

وأشارت مصادر يمنية أن اجتماعا كان يعقد في دار الرئاسة يضم قادة عسكريين وسياسيين حوثيين وقت القصف، كما أشارت إلى أن القصف استهدف أيضا قافلة من الدبابات كانت تتحرك ليلا من اللواء الثالث في دار الرئاسة إلى طريق صنعاء – تعز لدعم الحوثيين الذين يعانون من صعوبات كبيرة في قتالهم مع القبائل هناك.

وتدخل عملية إعادة الشرعية إلى اليمن شهرها الثانى اليوم وكانت قد بدأت في السادس والعشرين من مارس الماضى تحت عنوان ” عاصفة الحزم ” ومنذ خمسة أيام أعلنت قيادة التحالف العربى انتهاء العاصفة واستمرار العمليات تحت عنوان ” إعادة الأمل ” هدفها دعم المسار السياسى وتقديم المساعدات للشعب اليمنى مع التصدى لتحركات الحوثيين ومنعهم من العدوان على الشعب اليمنى.

أ ش أ