الشرق الأوسط: ” عبد الله صالح ” فشل في مغادرة اليمن بطائرة روسية



> ذكرت صحيفة «الشرق الأوسط» اللندنية، أن الرئيس اليمني السابق على عبدالله صالح، حاول مغادرة بلاده قبل أيام مستقلًا طائرة عسكرية روسية، إلا أن محاولته باءت بالفشل، بسبب الحظر الجوي المفروض من قبل طيران دول التحالف العربي.

ونقلت الصحيفة في عددها الصادر الأحد، عن مصادر وصفتها بـ«المطلعة»، قولها، إن «محاولة صالح الفرار جاءت بعد تضييق الخناق عليه بطائرة روسية أهدتها إليه موسكو ضمن صفقة سلاح جرت بين البلدين إبان فترة رئاسته، وهي من نوع (مي – 171) المخصصة لكبار الشخصيات».

وكشفت المصادر، عن اتساع الخلافات بين «صالح» والحوثيين، وأنه تلقى تهديدًا مباشرًا من قيادة الميليشيا في حال سعيه لإبرام تسوية مع دول التحالف، وإعطاء أمر بانسحاب المقاتلين الموالين له في المعارك الحالية في مختلف أرجاء البلاد