قائد السلاح البحري الإيراني: لن نغادر خليج عدن ونحميه لضعف اليمن

قال الأدميرال حبيب الله سياري، قائد السلاح البحري الإيراني، إن السفن الحربية الإيرانية لم تغادر خليج عدن، وسترابط في هذه المنطقة بقوة، مضيفًا: “تواجدنا في المياه الدولية الحرة، يأتي وفق القوانين والمواثيق الدولية، ولدينا مهمة توفير الأمن في خليج عدن، ولن نسمح لأحد بتفتيش سفننا بدون مبرر”.

وتابع سياري، في حوار مع قناة “العالم” الإيرانية”، أننا لم نتلق تحذيرًا من سفن أمريكية في خليج عدن، مشيرًا إلى أن السفن البحرية الإيرانية متواجدة منذ عام 2007 حتى هذا اليوم، وتم إرسال 34 مجموعة سفن بحرية إلى تلك المنطقة.

وأوضح أن عدم امتلاك الدول الساحلية لخليج عدن مثل اليمن وجيبوتي والصومال وأريتريا قوة بحرية مقتدرة، وليس بمقدورها أن توفر الأمن فيه، إضافة إلى أن هذه المنطقة هي منطقة دولية نائية إلى حد ما، فإن الدول المقتدرة الأخرى، وبناء على طلب منظمة الملاحة البحرية الدولية، تتواجد فيها بهدف إحلال الأمن، قائلًا: “لن نسمح بزعزعة الأمن في مضيق هرمز وشمال المحيط الهندي”.