السويس الأولى بمعرض جامعة النيل وتمثل مصر فى إيطاليا يوليو المقبل

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالسويس مساء السبت، فوز طلاب المحافظة فى مسابقة جامعة النيل بالمركز الأول فى نهائى معرض العلوم والهندسة blastoff، الذى أقيم بجامعة النيل بمشاركة 170 مشروعًا فى مجالات العلوم البيئية والفيزياء والكيمياء ومجالات الطاقة والعلوم الطبية وإعادة التدوير والمياه والزراعة وهندسة الروبوت والتحكم الآلى.

كما فاز أحد المشروعات السبع المقدمة من طلاب السويس، وهو مشروع زيادة كفاءة طواحين الهواء، والذى قامت به طالبتان بمدرسة الصناعات المتقدمة، وهما سما غريب وسميرة رمضان بالصف الثانى بالمدرسة بالمركز الأول على مشروعات مدارس التعليم الفنى من بين مشروعات المعرض، كما حصل المشروع نفسه على جائزة تمثيل مصر فى المعرض الأوروبى للعلوم والهندسة المقام فى إيطاليا يوليو المقبل.

وعلى صعيد المراكز الاستكشافية فقد وجه الدكتور تامر النادى المشرف العام على المراكز الاستكشافية اهتماماً بالغاً بالطلاب المشاركين، وكان أول المهنئين لفوز مشروع السويس.

وأضاف بيان صادر من تعليم السويس، أن اللواء العربى السروى محافظ السويس، فور علمه بما حققه الطلاب وجه الشكر إلى كل الإدارات المدرسية وإلى الطلاب المشاركين وإلى إدارة التعليم الفنى وإدارة مدرسة الصناعات المتقدمة.

كما أشاد عبد الحافظ وحيد وكيل وزارة التربية والتعليم، بالفوز المشرف لمشروع الطالبتين والتمثيل المشرف لكل طلاب مدارس السويس المشاركين بمسابقة جامعة النيل، كما وجه الشكر الجزيل إلى الطالبتين سما غريب وسميرة رمضان، وإلى كل الطلاب والمشرفين المرافقين، وهم راندا عبد اللطيف مديرة مركز السويس الاستكشافى، ومروة مبارك منسق معرض العلوم والهندسة، ومحمد إبراهيم المدرس بالصناعات المتقدمة، والدكتورة نادية محمد ورحاب البشير ونورا حسين لما حققوه من إنجاز مشرف للسويس ومصر كلها وإلى محمد عزب مدير عام التعليم الفنى صاحب العصا السحرية كما وصفه عبد الحافظ لما أحدثه من تغيير شامل فى بنية وإيديولوجية التعليم الفنى بالمحافظة منذ توليه مهمة إدارة التعليم الفنى وإلى خالد فهيم مدير إدارة المدرسة التى وصفها برائدة مسابقات البحث العلمى المدرسى بالسويس ومصر كلها.