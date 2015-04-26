وكيل "أوقاف كفر الشيخ" يدعو المواطنين للتبرع لصالح المستشفى الجامعى الجديد

طالب الشيخ سعد الفقى، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، أبناء المحافظة إلى التبرع لصالح المستشفى الجامعى الجديد لسرعة الانتهاء من تجهيزها بالأجهزة الطبية لتشغيله فى أقرب وقت للتيسير على المرضى الفقراء.

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف، فى تصريحات صحفية له، أن الإسلام يدعو إلى التصدّق بالمال فى الأعمال الخيرية، والشرع الحكيم جعل التصدق على المحتاجين إقراضًا لله عز وجل، وجاء ذلك فى قول الله تعالى: "مَنْ ذَا الذى يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ".

جاء ذلك عقب زيارة لوكيل وزارة الأوقاف، مساء أمس، لمبنى المستشفى الجامعى بجامعة كفر الشيخ، وكان فى استقباله الدكتور ماجد القمرى رئيس جامعة كفر الشيخ، ونواب جامعة كفر الشيخ، ضمن حملة للجامعة لجمع التبرعات لصالح المستشفى الجامعى.

وقال الفقى: "هذه دعوة من الله تعالى لكل قادر أن يبذل مما عنده للمحتاجين أن التصدّق، من أجل بناء المستشفيات وتوفير الأجهزة الطبية لعلاج الفقراء والمساكين وأصحاب الأمراض المزمنة من أفضل الأعمال الخيرية، خاصة فى ظل الأزمات الراهنة التى يتعرّض لها الوطن فى الوقت الحالى، ووجود كثير من المواطنين الذين لا يجدون قوت يومهم، وكذلك المعاناة التى يعيشها أصحاب الأمراض المزمنة فى المستشفيات والمراكز الطبية."